26 апреля, 23:28
Фото: ТАСС/Frank Hoermann/SVEN SIMON
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом в интервью каналу CNN заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая", – ответил специалист на вопрос о возможных поставках.
Дмитриев также отметил, что Индия в перспективе будет одним из ключевых производителей "Спутника V". РФПИ ранее заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями страны Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma и Virchow Biotech. Суммарно они будут изготавливать более 850 миллионов доз препарата.
Индия на данный момент является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, где зарегистрирован "Спутник V".
Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост заболевших COVID-19.
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