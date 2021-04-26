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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поставит в Индию вакцину "Спутник V" в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Об этом в интервью каналу CNN заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Определенно, и первые дозы будут доставлены 1 мая", – ответил специалист на вопрос о возможных поставках.

Дмитриев также отметил, что Индия в перспективе будет одним из ключевых производителей "Спутника V". РФПИ ранее заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями страны Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma и Virchow Biotech. Суммарно они будут изготавливать более 850 миллионов доз препарата.

Индия на данный момент является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, где зарегистрирован "Спутник V".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди ранее заявил, что страну потряс "коронавирусный шторм". Таким образом глава правительства отреагировал на рекордный за сутки прирост заболевших COVID-19.

