"Индийский" вариант COVID-19 в РФ не выявлен – Роспотребнадзор

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Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что "индийский" вариант коронавируса в РФ пока не обнаружен. Об этом сообщает РИА Новости.

"По результатам мониторинга за генетической изменчивостью коронавируса SARS-CoV-2 в РФ, проводимого лабораториями институтов Роспотребнадзора, вышеуказанного варианта патогена в России пока не было выявлено", – сказал Хафизов.

Он также отметил, что "индийская" версия коронавируса отличается двойной мутацией в гене S-белка. Именно это, по словам специалиста, подпитывает новую волну инфекции в Индии.

"Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Так, мутация L452R известна как увеличивающая трансмиссивность вируса и снижающая эффективность антител", – подчеркнул Хафизов.

Он также уточнил, что применяемые на территории РФ вакцины против коронавирусной инфекции показывают себя крайне эффективно в борьбе с новыми штаммами вируса.

Ранее в 51 регионе России выявили 255 вариантов "британского" штамма и 25 – "южноафриканского". Большинство из них – завозные. Российские ученые ведут плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммах.

"Британский" штамм, который, по мнению исследователей, отличатся высокой заразностью, на прошлой неделе освоил еще пять стран. Количество государств, им пораженных, на сегодняшний день составляет 137.