В 51 регионе РФ выявили 255 вариантов "британского" штамма – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 51 регионе России выявили 255 вариантов "британского" штамма и 25 – "южноафриканского", заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у Владимира Путина.
По ее словам, большинство из них – завозные. Попова сообщила главе государства, что российские ученые ведут плотный мониторинг информации в мире о возникающих новых мутирующих штаммах.
"Мы нашли эти штаммы в 51 регионе, то есть распространенность достаточно большая. И что хочу отметить, большинство этих вариантов – это завозные штаммы, когда люди возвращаются из-за рубежа из тех или иных поездок", – сказала глава Роспотребнадзора.
Она сообщила, что "британский" штамм, который, по мнению исследователей, отличатся высокой заразностью, на прошлой неделе освоил еще пять стран. Количество государств, им пораженных, на сегодняшний день составляет 137. Еще 85 государств заявили, что у них есть "южноафриканский" штамм. "Бразильский" штамм зарегистрировали в 52 странах.
Попова также рассказала, что мутаций коронавируса, которые могли бы обходить тест-системы и поствакцинальный иммунитет, в РФ нет.
В России за последние сутки подтвердили 8 840 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. В 1 187 случаях заболевание проходило бессимптомно. Всего в стране зарегистрирован 4 744 961 случай коронавирусной инфекции.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что всплески коронавируса в России могут происходить через каждые три месяца. Он добавил, что заметить подобную тенденцию возможно, если изучить графики заболеваемости с начала пандемии.
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