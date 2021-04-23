В Роспотребнадзоре объяснили, зачем привитым сдавать тест на COVID-19

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Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что, согласно санитарным правилам, тесты на коронавирус должны в определенных ситуациях сдавать все – вакцинированные от инфекции и невакцинированные граждане.
"Необходимость сдачи ПЦР-теста регламентируется определенными санитарными требованиями. Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию и кто не прошел", – приводит РИА Новости слова Плоскиревой.
Специалист добавила, что требования одинаковы для всех.
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