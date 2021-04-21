Более половины россиян проголосовали против введения ковид-паспортов в стране

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Более половины россиян выступают против введения ковид-паспортов в стране. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob, передает RT.

Данную идею не поддерживают 62 процента граждан. При этом в январе этого года данный показатель составлял 59 процентов.

В поддержку внедрения документа выступили 13 процентов респондентов.

Чаще других за введение ковид-паспортов голосовали привитые от коронавируса граждане – 37 процентов. Среди тех, кто только планирует получить вакцину, "за" выступили 23 процента, "против" – 42 процента.

5 процентов тех, кто не собирается ставить прививку, поддержали идею, 75 процентов – нет.

В опросе принимали участие 3 тысячи экономически активных граждан из всех регионов страны.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

