Более половины россиян проголосовали против введения ковид-паспортов в стране

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Более половины россиян выступают против введения ковид-паспортов в стране. Соответствующий опрос провел сервис SuperJob, передает RT.
Данную идею не поддерживают 62 процента граждан. При этом в январе этого года данный показатель составлял 59 процентов.
В поддержку внедрения документа выступили 13 процентов респондентов.
Чаще других за введение ковид-паспортов голосовали привитые от коронавируса граждане – 37 процентов. Среди тех, кто только планирует получить вакцину, "за" выступили 23 процента, "против" – 42 процента.
5 процентов тех, кто не собирается ставить прививку, поддержали идею, 75 процентов – нет.
В опросе принимали участие 3 тысячи экономически активных граждан из всех регионов страны.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.
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