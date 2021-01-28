Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.
Голикова обратила внимание регионов на вредность введения ковидных паспортов. Она подчеркнула, что единственным документом по закону является сертификат привитого.
"Еще раз я хочу обратить внимание, особенно глав регионов, на нецелесообразность и даже вредность введения каких-либо дополнительных документов, кроме тех, которые предусмотрены действующим законодательством, а именно сертификата. Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан", – заявила она.
В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.
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