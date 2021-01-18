Масштабное производство вакцины от COVID центра "Вектор" начнется с февраля – Голикова

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Масштабное производство вакцины от COVID-19 центра "Вектор" начнется с февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также добавила, что первая партия вакцины центра имени Чумакова будет выпущена в гражданский оборот в объеме 100 тысяч доз. Ежегодно будет выпускаться 7,5 миллиона доз.

По словам Голиковой, центр передаст в Минздрав документы для регистрации вакцины 19 января.

"В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года", – заявила она на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.

В России 18 января стартовала масштабная вакцинация. Граждане могут бесплатно привиться одной из двух зарегистрированных вакцин – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинация от COVID-19 в стране должна быть организована так, чтобы коллективный иммунитет был сформирован к началу осеннего эпидемического сезона. Она также отмечала, что в первый год вакцинацией можно охватить 60% населения страны.