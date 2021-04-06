Россияне не смогут использовать COVID-сертификаты с портала госуслуг для поездок за рубеж

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Электронные сертификаты вакцинации на английском языке, которые стал формировать портал госуслуг, не подойдут для путешествий за рубеж, сообщает "Интерфакс".

Все дело в том, что в документе на английском языке указываются данные только внутреннего российского паспорта, а не заграничного.

В службе поддержки портала подтвердили, что сейчас сертификат прохождения вакцинации на портале госуслуг выдается только для использования на территории России. Уточняется, что, поскольку вакцинация россиян проводится по внутреннему паспорту, соответственно сам сертификат оформляется на российский паспорт.

В сервисе рассказали, что после прохождения первого этапа вакцинации медорганизация передает данные в Минздрав РФ, откуда их направляют на сайт госуслуг в виде письма и сообщения в личный кабинет. После второго этапа предоставляется QR-код сертификата с возможностью скачать его в PDF. При необходимости его можно будет предъявить прямо с мобильного устройства через приложение "Госуслуги" в виде QR-кода.

Время появления сертификата зависит от скорости внесения данных медицинской организацией. Обычно это занимает не более суток после прохождения финального этапа вакцинации.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.

При этом большинство россиян не поддерживают введение специальных удостоверений для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Против введения таких документов выступили 59% опрошенных.