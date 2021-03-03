В ВОЗ пока не рекомендуют вводить ковид-паспорта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить специальные удостоверения для прошедших вакцинацию от COVID-19, сообщила представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.
"ВОЗ высказалась по этой позиции: на данный момент не рекомендует такие паспорта", – заявила Вуйнович в эфире канала "Россия 24".
Первыми в России решили выдавать так называемые ковид-паспорта власти Башкирии. С 5 февраля документ могли получить жители республики с антителами к COVID-19 после заболевания и те, кто сделал прививку.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что вводить в России какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса, кроме сертификата, нецелесообразно. По ее словам, из-за этого граждане могут воспринимать вакцинацию как принудительный процесс. Она назвала это недопустимым.
При этом большинство россиян не поддерживает введение специальных удостоверений для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Против введения таких документов выступили 59% опрошенных.
В Европе могут ввести ковид-паспорта
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