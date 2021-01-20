Почти 60% россиян выступили против введения COVID-паспортов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство россиян не поддерживает введение так называемых COVID-паспортов для переболевших коронавирусом или сделавших прививку. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на результаты опроса портала SuperJob.

Против введения таких документов выступили 59% опрошенных. Еще 29% не смогли ответить на этот вопрос. Поддержали инициативу только 12% респондентов.

Опрос также показал, что число противников COVID-паспортов прямо пропорционально уровню дохода респондентов.

К примеру, при заработке менее 30 тысяч рублей в месяц за появление такого документа высказываются 12%, против – 54%, еще 34% затрудняются с ответом. При доходе свыше 80 тысяч рублей число сторонников идеи возрастает до 15%. При этом число противников также растет – до 64%.

Среди тех, кто уже сделал прививку или переболел, сторонников новых документов немного больше, но противники по-прежнему в большинстве – 18 против 55%.

Ранее идею создания COVID-паспортов оценили в Госдуме. По словам главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Морозова, их введение является нужным и важным делом.

Власти Башкирии уже намерены ввести практику COVID-паспортов. Документ смогут получить люди с антителами к коронавирусу и те, кто сделал прививку.