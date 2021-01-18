Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с прививкой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в правительстве призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией против инфекции.
"Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес новую коронавирусную инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой", – заявила специалист.
Как уточнила Голикова, снижение антител после болезни не означает исчезновение клеточной памяти или клеточного иммунитета.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Специалист объяснил, что достаточным является уровень антител 1:3200 и выше.
На данный момент в Москве вакцинацию от коронавируса прошли 190 тысяч человек. Такие данные приводит заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она также уточнила, что на процедуру записались еще 100 тысяч человек.
Прививку от коронавируса в Москве сделали уже 190 тыс человек
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