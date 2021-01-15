Гинцбург рассказал, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

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Переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, существует официальный документ под названием "Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа", в котором говорится, что переболевшим не надо вакцинироваться.

"Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Гинцбург пояснил, что примерный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно сделать прививку сразу, но только при полном выздоровлении.

"Если на ногах перенес, а большинство все-таки, многие переносят на ногах, ПЦР отрицательный – надо идти и вакцинироваться. А если ты все-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься", – сказал он.

Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".

