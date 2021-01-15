Гинцбург рассказал, нужно ли прививаться переболевшим COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки, однако если после первой прививки вируснейтрализующие антитела будут на уровне 1:3200 и выше, этого уже достаточно, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
По его словам, существует официальный документ под названием "Временные (методические) рекомендации по профилактике, (диагностике) и лечению коронавирусной инфекции нового типа", в котором говорится, что переболевшим не надо вакцинироваться.
"Я такой позиции не придерживаюсь. Я придерживаюсь позиции, что надо", – приводит слова Гинцбурга РИА Новости.
Гинцбург пояснил, что примерный срок между перенесенным коронавиурсом и вакцинацией от него должен составлять примерно два-три месяца, переболевшим в легкой форме можно сделать прививку сразу, но только при полном выздоровлении.
"Если на ногах перенес, а большинство все-таки, многие переносят на ногах, ПЦР отрицательный – надо идти и вакцинироваться. А если ты все-таки попал в стационар и тяжело переносил, то надо пару месяцев подождать, пока ты физически не восстановишься", – сказал он.
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России 15 декабря. Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.
До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".
В Москве увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: