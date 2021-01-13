Вечорко: лишь формирование коллективного иммунитета позволит победить COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко считает, что именно вакцинация поможет быстро сформировать коллективный иммунитет к вирусу и победить COVID-19. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Это произойдет, если большая часть населения переболеет и получит на какое-то время иммунитет к вирусу. COVID-19 является опасным заболеванием, несущим серьезные последствия. Поэтому колоссальное значение для здоровья пациентов имеет именно вакцинация", – сказал он.
По его словам, сделать прививки от коронавируса особенно важно людям, которые входят в группу риска, в числе которых граждане с хроническими заболеваниями.
"Вирус способен усугубить течение уже имеющихся болезней, поэтому вакцинация сегодня является самым безопасным способом борьбы с пандемией", – добавил он.
Вечорко напомнил, что в настоящее время в столице открыты 70 прививочных пунктов на базе городских взрослых поликлиник, а с 14 января их число увеличится до 100.
Ранее Владимир Путин заявил о переходе от масштабной к массовой вакцинации населения от коронавирусной инфекции со следующей недели.
В ответ на поручение президента вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о готовности увеличить масштабы вакцинации.
В Москве открыли запись на вакцинацию от COVID-19 для новых категорий
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