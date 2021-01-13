Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России выявили 22 850 новых случаев коронавируса в 85 регионах. 3 082 (13,5%) заболевших COVID-19 не имеют клинических проявлений болезни, сообщили в Оперштабе.
На Москву пришлось 4 320 случаев, на Санкт-Петербург – 3 003, на Московскую область – 1 189, на Нижегородскую область – 456, на Ростовскую область – 389, на Воронежскую область – 388, на Свердловскую область – 374, на Красноярский край – 322, на Хабаровский край – 307, на Вологодскую область – 302, на Челябинскую область – 289, на Пермский край – 286, на Самарскую область – 279, на Волгоградскую область – 262, на Иркутскую область – 260.
В Российской Федерации всего зарегистрировано 3 471 053 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва, Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Магаданской области, Республике Алтай.
За последние сутки скончалось 566 пациентов, за весь период в России умерло 63 370 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 28 658 человек, за весь период по стране – 2 854 088.
Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский отметил, что не надо ждать резкого сокращения числа новых случаев коронавируса. Он подчеркнул, что данный процесс окажется постепенным. По версии Аграновского, важную роль будет играть вакцинация от COVID-19 в России.
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
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