Гинцбург оценил риск возникновения новых мутаций коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Риск формирования новых мутаций коронавируса повышается с продолжением пандемии, поэтому необходимо объединение усилий в борьбе с COVID-19 с другими странами при приоритетном обеспечении вакциной собственных граждан, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Чем дольше длится пандемия, тем больше риск возникновения мутаций, поэтому надо бороться сообща с вирусом, сначала надо защитить себя, потом всех своих соседей, а потом весь земной шар", – передает слова Гинцбурга РИА Новости.
Первая в мире вакцина от COVID-19 "Спутник V" была создана на базе российского Центра имени Гамалеи в августе прошлого года.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, в России вакцину "Спутник V" получили уже более 1,5 миллиона человек. Отмечалось, что прививка не вызывает сильной аллергии.
До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил, что производители вакцины от коронавируса нарастят объемы выпуска продукции. Он заявил, что с февраля 2021 года планируется производить "десятки миллионов доз вакцины".
Число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 90 миллионов
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