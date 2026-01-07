Лавров заявил, что антироссийские политики в Европе обречены

Фото: kremlin.ru

Антироссийские политики из Европы обречены из-за того, что не верят в собственные стратегии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши коллеги по ту сторону баррикад, прежде всего в Европе, которые истерику антироссийскую устраивают, требуют постоянно своровать наши деньги, ограбить нас и поддерживать Украину, лишь бы она продолжала воевать с Россией, – они не верят в то, что это реализуемые стратегии", – цитирует его РИА Новости.

Министр назвал главной задачей дипломатии обеспечение внешнего сопровождения усилий, которые страна предпринимает для решения формирования безопасности, благополучия граждан и роста благосостояния населения.

Ранее директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников заявил о готовности Москвы к диалогу с НАТО, если Альянс откажется от антироссийской позиции. Он напомнил, что в 2014 году НАТО заморозило все каналы общения с РФ, отказавшись от согласованного принципа "взаимодействия в любую погоду".

Масленников подчеркнул, что подобный конфронтационный курс НАТО закреплен на среднесрочную перспективу и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается.

