Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 января, 11:30

Политика

Лавров заявил, что антироссийские политики в Европе обречены

Фото: kremlin.ru

Антироссийские политики из Европы обречены из-за того, что не верят в собственные стратегии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наши коллеги по ту сторону баррикад, прежде всего в Европе, которые истерику антироссийскую устраивают, требуют постоянно своровать наши деньги, ограбить нас и поддерживать Украину, лишь бы она продолжала воевать с Россией, – они не верят в то, что это реализуемые стратегии", – цитирует его РИА Новости.

Министр назвал главной задачей дипломатии обеспечение внешнего сопровождения усилий, которые страна предпринимает для решения формирования безопасности, благополучия граждан и роста благосостояния населения.

Ранее директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД РФ Владислав Масленников заявил о готовности Москвы к диалогу с НАТО, если Альянс откажется от антироссийской позиции. Он напомнил, что в 2014 году НАТО заморозило все каналы общения с РФ, отказавшись от согласованного принципа "взаимодействия в любую погоду".

Масленников подчеркнул, что подобный конфронтационный курс НАТО закреплен на среднесрочную перспективу и никаких свидетельств того, что он может быть пересмотрен, не наблюдается.

Читайте также


политика

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика