Белоусов заявил, что планы НАТО предусматривают готовность к столкновению с РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Кремля

Планы НАТО предусматривают достижение готовности к военному столкновению с Россией к 2030 году. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии военного ведомства.

"Планами Альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов. Об этом неоднократно открыто заявляли официальные представители блока НАТО", – сказал министр.

Анализ военно-политической обстановки демонстрирует, что угрозы военной безопасности за последние три года значительно изменились. НАТО продолжает наращивать коалиционные силы, также идет активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности.

"Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов. Модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона. Меняется система мобилизационного развертывания", – перечислил глава Минобороны.

Он добавил, что также повышается оперативность переброски войск Североатлантического альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести "военный шенген".

Ранее генсек НАТО Марк Рютте сообщил, что Альянс якобы станет следующей целью России. По его мнению, предотвратить подобное развитие событий можно за счет единства военно-политического блока и инвестиций в оборону.

В Кремле такие заявления назвали безответственными. Там также считают, что Рютте относится к тому поколению, которое успело забыть, что такое Вторая мировая война.