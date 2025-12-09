Страны НАТО стали наращивать военное присутствие в Арктике

Фото: 123RF.com/micheleursi

США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева.

По его словам, за 5 лет количество учений в Арктическом регионе увеличилось почти на 40% – с 13 до 21 в год.

"Отмечено существенное увеличение количества стран-участниц (в том числе в связи с вступлением в Североатлантический союз Финляндии и Швеции), численный и боевой состав формируемых группировок, а также расширение районов и сроков их проведения", – сказал Моисеев, выступая на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Адмирал уточнил, что направленность мероприятий указывает на стремление руководства США и их союзников по НАТО показать России способность к проведению совместных операций в Арктике. Это, по взглядам американских специалистов, служит фактором "сдерживания РФ от милитаризации Арктики", добавил главком ВМФ.

В октябре глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал, что Альянс усилил учебно-боевые действия и разведывательные операции около границ России и Белоруссии. НАТО сохраняла значительное военное присутствие на восточном фланге, а на последних учениях в этом регионе участвовали около 60 тысяч солдат, подчеркнул министр.