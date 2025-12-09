Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 11:57

Политика

Страны НАТО стали наращивать военное присутствие в Арктике

Фото: 123RF.com/micheleursi

США и страны НАТО наращивают военное присутствие в Арктике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева.

По его словам, за 5 лет количество учений в Арктическом регионе увеличилось почти на 40% – с 13 до 21 в год.

"Отмечено существенное увеличение количества стран-участниц (в том числе в связи с вступлением в Североатлантический союз Финляндии и Швеции), численный и боевой состав формируемых группировок, а также расширение районов и сроков их проведения", – сказал Моисеев, выступая на Международном форуме "Арктика: настоящее и будущее".

Адмирал уточнил, что направленность мероприятий указывает на стремление руководства США и их союзников по НАТО показать России способность к проведению совместных операций в Арктике. Это, по взглядам американских специалистов, служит фактором "сдерживания РФ от милитаризации Арктики", добавил главком ВМФ.

В октябре глава Минобороны Андрей Белоусов рассказал, что Альянс усилил учебно-боевые действия и разведывательные операции около границ России и Белоруссии. НАТО сохраняла значительное военное присутствие на восточном фланге, а на последних учениях в этом регионе участвовали около 60 тысяч солдат, подчеркнул министр.

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

Читайте также


политика

Главное

Как поддержать здоровье и сон в сезон короткого светового дня?

После пробуждения стоит включать яркий белый или голубой свет

Важно чаще выходить на улицу в светлое время суток

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на горнолыжном отдыхе в РФ в Новый год?

Лучшие предложения по ценам доступны по акциям раннего бронирования

Для экономии стоит путешествовать на личном автомобиле

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят разрешить выплачивать алименты продуктами и одеждой?

Основная цель алиментов – обеспечение интересов ребенка

В Госдуме уверены: мера актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами

Читать
закрыть

Что известно о проведении военных сборов в РФ в 2026 году?

Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы

Сборы представляют собой занятия для восстановления навыков по воинской специальности

Читать
закрыть

Как аномально теплый декабрь повлияет на фауну Московского региона?

Некоторые животные уже впали в спячку – например ежи и барсуки

Есть перелетные птицы, которые улетели, и те, которые остались в силу разных причин

Читать
закрыть

Почему люди стали чаще страдать от панических атак?

Одной из причин эксперты считают доступ к большому объему разноплановой информации

Панических атак стало больше, потому что многие научились правильно диагностировать это состояние

Читать
закрыть

Возможно ли ввести обязательную 13-ю зарплату для бюджетников в РФ?

В Госдуме предложили ввести выплату в размере не менее среднемесячного оклада педагогов и медиков

Однако эксперты уверены: предложенная инициатива, возможно, и не понадобится

Читать
закрыть

Сократят ли рабочую неделю для сотрудников с детьми до 39 часов?

Мера позволит родителям уделять больше внимания воспитанию и детей

Однако эксперты уверены: предложение не учитывает некоторые нюансы рынка труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика