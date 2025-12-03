Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03:26

Политика

В НАТО ответили на заявление Путина о готовности к войне с Европой

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Российская армия на сегодняшний день не способна воевать с Европой. С таким утверждением в интервью изданию BBC выступил высокопоставленный представитель НАТО, комментируя слова Владимира Путина о готовности РФ к войне с Европой.

Президент РФ высказался об этом на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По его словам, страна не собиралась и не собирается воевать с европейскими государствами, однако если Европа начнет войну, то РФ готова "прямо сейчас".

"Я никоим образом не верю, что Владимир Путин действительно готов к войне с Европой", – утверждает представитель НАТО.

По его словам, страны Североатлантического альянса не будут сидеть сложа руки в случае нападения РФ на союзника по НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

Пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран, остается открытым. Однако любые подобные меры Европы должны быть такими, что ответственность за них можно было правдоподобно отвергнуть, отметили журналисты.

Читайте также


политика

Главное

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика