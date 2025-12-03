В НАТО ответили на заявление Путина о готовности к войне с Европой

Фото: depositphotos/Ale_Mi

Российская армия на сегодняшний день не способна воевать с Европой. С таким утверждением в интервью изданию BBC выступил высокопоставленный представитель НАТО, комментируя слова Владимира Путина о готовности РФ к войне с Европой.

Президент РФ высказался об этом на пленарной сессии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!". По его словам, страна не собиралась и не собирается воевать с европейскими государствами, однако если Европа начнет войну, то РФ готова "прямо сейчас".

"Я никоим образом не верю, что Владимир Путин действительно готов к войне с Европой", – утверждает представитель НАТО.

По его словам, страны Североатлантического альянса не будут сидеть сложа руки в случае нападения РФ на союзника по НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что в Европе рассматривают возможные незапланированные военные учения НАТО и кибернападения в качестве ответа на якобы угрозы со стороны России.

Пока вопрос о том, что будет из себя представлять ответ европейских стран, остается открытым. Однако любые подобные меры Европы должны быть такими, что ответственность за них можно было правдоподобно отвергнуть, отметили журналисты.