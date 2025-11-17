Захарова ответила на слова Писториуса о возможности войны НАТО и России

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала РИА Новости заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о возможности войны НАТО и России до конца 2029 года.

"Теперь нет сомнений в том, кто агрессор", – заявила дипломат агентству.

В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус указал, что некоторые считают возможным конфликт между Альянсом и РФ в 2028-м, а отдельные военные историки полагают, что европейцы провели "последнее мирное лето".

Министр призвал улучшить оснащение вооруженных сил военно-политического блока, подчеркнув, что НАТО сейчас обладает значительным потенциалом сдерживания "как в конвенциональном, так и ядерном плане".

Ранее глава бельгийского Минобороны Тео Франкен уточнил, что не угрожал стереть Москву с лица земли. Он пояснил, что в одном из интервью его спросили о возможности сброса российской ядерной бомбы по Брюсселю. Тогда политик ответил, что РФ этого не сделает, потому что знает, что Североатлантический альянс в ответ нанесет удары по Москве.