Шойгу заявил, что Россию не победить военной силой

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Кормилицына

Любые попытки победить Россию военным путем обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, выступая на открытии первого международного фестиваля "Народы России и СНГ".

Он напомнил, что страна на протяжении многих лет подвергалась нападениям со стороны недругов, упорно пытающихся разобщить народ для последующих эксплуатации и использовании в корыстных целях.

"Но с нами это не прошло и не пройдет, история тому подтверждение. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов", – подчеркнул Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза предостерег Европу от идеи воевать с Россией, напомнив о словах полководца Александра Суворова. Заявление он сделал на фоне роста сомнений на Западе относительно курса Брюсселя на противостояние с Москвой.

В свою очередь, Владимир Путин призывал тех, кто хотел заставить народ России страдать, успокоиться. Президент назвал чушью "мантру" европейских политиков о возможной войне с РФ.