Фото: kremlin.ru

Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его видеообращение показано в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Он отметил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах, а также 80-летия создания ООН. Лавров подчеркнул, что невозможно переоценивать значимость этих событий для послевоенного миропорядка.

Министр указал на то, что Россия внесла важный вклад в разгром нацисткой Германии, объединившей "всю тогдашнюю Европу". Однако сейчас в Берлине призывают сделать немецкую армию "сильнейшей на континенте", а члены ЕС и НАТО развязали против РФ войну. Они использовали для этого "нацистский режим", который пришел к власти в Украине в 2014 году.

Несмотря на это, Россия, как один из постоянных членов Совета безопасности ООН и крупнейшая евразийская держава, осознает свою "особую ответственность" за поддержание международного мира и безопасности.

Глава ведомства добавил, что РФ продолжает работать над формированием более справедливого мироустройства, который должен опираться на принципы Устава ООН, а также учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира.

Ранее Лавров заявил, что идея немедленно остановиться для прекращения украинского конфликта означает забыть о его первопричинах. Он подчеркнул, что перемирие, как этого хотят Европа и украинский президент Владимир Зеленский, означает, что "огромная часть" Украины останется "под руководством нацистского режима".

