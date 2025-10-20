Форма поиска по сайту

20 октября, 20:09

Рубио заявил о важности взаимодействия с Россией для мира на Украине

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой МИД России Сергеем Лавровым подчеркнул важность взаимодействия между Москвой и Вашингтоном для достижения устойчивого урегулирования конфликта на Украине, передает пресс-служба госдепартамента Штатов.

Согласно опубликованному заявлению, беседа прошла для обсуждения дальнейших шагов после состоявшегося 16 октября телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом.

Рубио отметил значимость предстоящих контактов как возможности для продвижения к прочному разрешению конфликта "в соответствии с видением президента Трампа".

Между Путиным и Трампом 16 октября состоялся телефонный разговор, по итогам которого стороны объявили о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

Как писали СМИ, после беседы Трамп изменил свою позицию по Украине. Журналисты утверждают, что глава Белого дома сместил акцент с поставок Киеву ракет Tomahawk на территориальные уступки со стороны Украины.

Предстоящая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала одной из главных тем в СМИ

