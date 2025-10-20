Лавров провел телефонный разговор с Рубио

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщает пресс-служба российского дипведомства.

Министерство уточнило, что Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в рамках телефонных переговоров Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа, состоявшихся 16 октября.

После переговоров Путина и Трампа стороны сообщили о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

Как писали СМИ, после беседы Трамп изменил свою позицию по Украине. Журналисты утверждают, что глава Белого дома сместил акцент с поставок Киеву ракет Tomahawk на территориальные уступки со стороны Украины.