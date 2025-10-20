Politico: Трамп поменял позицию по Украине после разговора с Путиным

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп изменил позицию по Украине после телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщает RT со ссылкой на газету Politico, которой поступила информация от источника, приближенного к переговорам двух президентов.

По версии журналистов, теперь глава Белого дома сместил акцент с поставок Киеву американских крылатых ракет Tomahawk на территориальные уступки со стороны Украины.

Между Путиным и Трампом 16 октября состоялся телефонный разговор, по итогам которого стороны объявили о проведении совместного саммита в венгерском Будапеште.

На следующий день в Белом доме прошла встреча президента США и украинского лидера Владимира Зеленского. Во время переговоров Трамп указал, что не поставит Украине дальнобойные ракеты. Он выразил надежду, что завершить конфликт удастся без Tomahawk.

Также американский лидер поднял во время разговора тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России. По версии СМИ, Зеленский заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. Трамп в ответ призвал "заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".

