Трамп опроверг обсуждение территориальных уступок Украины с Зеленским

Фото: depositphotos/actionsports

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг информацию о том, что обсуждал с украинской стороной возможные территориальные уступки в пользу России. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Reuters.

Сообщения о том, что представители США настаивают на уступке Донбасса, появились в западных СМИ после встречи американского лидера и президента Украины Владимира Зеленского, которая прошла в Белом доме 17 октября.

"Он (Владимир Путин. – Прим. ред.) что-то возьмет, он уже завоевал определенную собственность", – привели журналисты комментарий Трампа, который он ранее давал по этому вопросу.

Вместе с тем во время переговоров глава Белого дома дал понять, что не передаст дальнобойные ракеты Украине. Он выразил надежду, что завершить украинский кризис получится без поставок Tomahawk.

Кроме того, СМИ отмечали, что Трамп ругался во время встречи с Зеленским. Также президент США поднял тему гарантий безопасности как для Украины, так и для России.

По данным журналистов, Зеленский открыто заявил, что добровольно "не отдаст" никакую территорию. В ответ американский президент призвал "заключать сделку там, где мы находимся – на линии демаркации".