Ботсвана планирует открытие посольства в Москве

Фото: 123RF.com/butenkow

Ботсвана планирует скорое открытие посольства в Москве, сообщил ТАСС глава МИД республики Феньо Бутале.

Он заявил, что у Габороне на протяжении многих лет очень хорошие отношения с Москвой, поэтому открытие посольства является важным шагом. По его словам, МИД Ботсваны предпринимает все необходимые для этого шаги.

Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что генконсульство России на Бали начнет работать в полном объеме через 2–3 года. По словам дипломата, сотрудники представительства уже находятся в Денпасаре с 2025 года, но из-за отсутствия подходящего служебного помещения учреждение пока функционирует в ограниченном режиме.

Посол отметил, что точную дату начала работы представительства назвать сложно из-за отсутствия подходящего здания на текущем этапе. По его словам, подбор объекта оказался трудной задачей.

