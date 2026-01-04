04 января, 14:23Политика
Ботсвана планирует открытие посольства в Москве
Фото: 123RF.com/butenkow
Ботсвана планирует скорое открытие посольства в Москве, сообщил ТАСС глава МИД республики Феньо Бутале.
Он заявил, что у Габороне на протяжении многих лет очень хорошие отношения с Москвой, поэтому открытие посольства является важным шагом. По его словам, МИД Ботсваны предпринимает все необходимые для этого шаги.
Ранее посол РФ в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что генконсульство России на Бали начнет работать в полном объеме через 2–3 года. По словам дипломата, сотрудники представительства уже находятся в Денпасаре с 2025 года, но из-за отсутствия подходящего служебного помещения учреждение пока функционирует в ограниченном режиме.
Посол отметил, что точную дату начала работы представительства назвать сложно из-за отсутствия подходящего здания на текущем этапе. По его словам, подбор объекта оказался трудной задачей.