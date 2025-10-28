Генконсульство России на Бали полностью заработает через 2–3 года

Фото: 123RF.com/krimkate

Генеральное консульство России на Бали начнет работать в полном объеме через 2–3 года, сообщил ТАСС посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По словам дипломата, сотрудники представительства уже находятся в Денпасаре с начала этого года, но из-за отсутствия подходящего служебного помещения учреждение пока функционирует в ограниченном режиме.

"Какую-то посильную помощь нашим гражданам сотрудники генконсульства тем не менее оказывают, выезжают, когда происходят какие-то происшествия, которые, к сожалению, неизбежно случаются в местах, где много российских туристов", – рассказал Толченов.

Посол отметил, что точную дату начала работы представительства назвать сложно из-за отсутствия подходящего здания на текущем этапе. По его словам, подбор объекта оказался трудной задачей.

"Мы стараемся, чтобы как можно быстрее генконсульство заработало в полном объеме, потому что сам как посол лично в этом заинтересован: в результате серьезно облегчится работа консульского отдела посольства здесь, в Джакарте", – подчеркнул дипломат.

