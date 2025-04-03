Посольство РФ в Нигере откроется в 2025 году

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Посольство России в Нигере будет открыто в 2025 году. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Нигера Бакари Яу Сангаре.

Также российский дипломат поздравил жителей Нигера с избранием главы Национальной федерации футбола страны Хамиду Джибрилла Хима в совет FIFA.

"Рассчитываем, что он внесет вклад в обеспечение подлинно деполитизированного характера функционирования Международной федерации футбола", – цитирует Лаврова ТАСС.

Вместе с тем на сайте МИД по итогам встречи указано, что глава ведомства подтвердил настрой России на продолжение оказывания помощи Нигеру в противодействии угрозы терроризма, обеспечении стабильности и безопасности внутри государства, а также в решении социально-экономических задач.

Кроме того, как говорила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, РФ скоро планирует открыть диппредставительства в Сьерра-Леоне и Южном Судане.

Более того, российское посольство заработает в этом году в Доминиканской Республике. Однако представитель дипмиссии этой страны Алехандро Ариас Сарсуэла не назвал точной даты. По его словам, это связано с тем, что РФ необходимо решить некоторые технические вопросы.

