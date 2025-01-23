Захарова: Россия скоро откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

РФ скоро планирует открыть диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, рассказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что кабмин выпустил соответствующий документ в конце прошлого года.

"В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам", – отметила она.

Также Россия в этом году откроет посольство в Доминиканской Республике, сообщил ранее представитель дипмиссии этой страны Алехандро Ариас Сарсуэла. Однако точной даты пока нет, это связано с тем, что РФ необходимо решить некоторые технические вопросы, уточнил он.