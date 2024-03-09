Мишустин подписал распоряжение об открытии генконсульства РФ на Мальдивах

Фото: kremlin.ru

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии генерального консульства России в городе Мале на Мальдивах. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В распоряжении указано, что МИД РФ необходимо установить штатную численность сотрудников генконсульства РФ в Мале, а также утвердить его расписание. Более того, согласно распоряжению расходы на открытие и содержание генконсульства планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных МИД РФ в федбюджете на очередной финансовый год и плановый период на содержание иностранного аппарата.

Ранее казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев уже сообщал о скором открытии генконсульства России в городе Актау. С его слов, это имеет огромное значение со всех точек зрения.