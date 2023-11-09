Генконсульство РФ в казахстанском Актау откроется в ближайшее время – Токаев

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Генеральное консульство РФ откроется в городе Актау на западе Казахстана в ближайшее время, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным.

По его словам, это имеет огромное значение со всех точек зрения.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Россия хочет открыть консульство в армянском городе Капан Сюникской области.

По его словам, Армения будет не против, если это произойдет. Однако он подчеркнул, что ему сложно сказать, на каком этапе находится сейчас открытие в Капане консульства РФ.

Генконсульство Армении в Ростове-на-Дону продолжит работу в обычном режиме