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21 декабря, 15:46

Политика

Посол РФ назвал беспрецедентным шагом решение о закрытии 4 генконсульств России в ФРГ

Фото: depositphotos/mikdam

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев назвал решение о закрытии четырех генеральных консульств РФ в Германии беспрецедентным шагом в истории двусторонних отношений Москвы и Берлина, пишет ТАСС.

"Российско-германские отношения находятся на грустном уровне. Я аккуратно пытаюсь выразиться", – поделился Нечаев по случаю закрытия генконсульства РФ в Лейпциге.

По его словам, политические оценки этого шага уже даны. Нечаев подчеркнул, что эти действия со стороны Германии нельзя назвать дружественными. Кроме того, это не было выбором российской стороны, заключил диппредставитель.

Генконсульство в Калининграде закрылось 30 ноября. По паспортным и консульским вопросам теперь следует обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, генконсульство в Новосибирске было закрыто 1 декабря. В этот же день прекратило работу генконсульство в Екатеринбурге. По всем вопросам призвали обращаться в посольство страны, которое осуществляет деятельность в Москве.

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