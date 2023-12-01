Генконсульство ФРГ закрылось в Екатеринбурге

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Германское генконсульство в Екатеринбурге прекратило деятельность, посетителей призвали обращаться в посольство в Москве. Об этом говорится на сайте дипмиссии ФРГ.

Утром в пятницу, 1 декабря, стало известно о прекращении работы генерального консульства ФРГ в Новосибирске. По всем вопросам граждан призвали обращаться в посольство страны, открытое в Москве.

Днем ранее закрылось и генконсульство Германии в Калининграде. Граждан попросили по паспортным и консульским вопросам обращаться в генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Визовые вопросы рекомендовали решать через диппредставительство в Москве.

В мае МИД ФРГ потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств РФ в Германии – в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. Вместе с тем республика сообщала о планах закрыть до ноября 2023 года свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

Комментируя ситуацию, в МИД России указали, что российская сторона расценивает такие меры как шаг к разрушению отношений между странами.

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