Россия расценивает решение ФРГ о закрытии генконсульств как недружественный шаг – МИД РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва расценивает решение министерства иностранных дел ФРГ о закрытии генеральных консульств РФ как шаг по разрушению отношений между государствами. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве уточнили, что речь идет о генконсульствах России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне.

"Именно германская сторона под явно надуманными предлогами в последнее время инициировала массовые высылки наших дипломатов, ввела квотирование ряда категорий сотрудников загранпредставительств, задерживала выдачу виз. При этом забывая о двукратном диспаритете в свою пользу по численности персонала загранучреждений", – заявили в российском МИД.

В ведомстве подчеркнули, что ответные действия Россией были предприняты только на взаимной основе. Помимо этого, РФ не принимает разные попытки Германии снять с себя вину за нагнетание эскалации и призывает власти ФРГ прекратить эти действия.

В МИД России считают, что Берлин теряет все ориентиры из-за враждебной политики. Однако германским властям стоит понимать, что вся ответственность за разрушение отношений между Германией и Россией полностью лежит на ФРГ.

В ведомстве заявили, что Россия должным образом ответит на непродуманную провокацию Германии.

Ранее в министерстве иностранных дел Германии сообщили, что Берлин потребовал от Москвы закрыть четыре из пяти генконсульств Российской Федерации в ФРГ. Берлин намерен закрыть до ноября этого года свои генконсульства в Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске.

Спикер МИД Германии Кристофер Бургер заявил, что подобная мера – это ответ на решение столицы сократить присутствие немецких дипломатов в России. У госслужащих есть время до конца 2023 года завершить свою деятельность в консульствах.

