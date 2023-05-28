Берлин примет шаги для паритета с Москвой – посольство ФРГ

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Власти Германии примут шаги для паритета с Россией после решения о сокращении численности дипломатических миссий в посольстве ФРГ в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление диппредставительства ФРГ.

Согласно сообщению, введенные РФ ограничения начнут действовать в начале июня. Москва уведомила Берлин о своем решении, ограничив присутствие немецких представительств, отметило посольство.

"Новые ограничения, установленные российской стороной в одностороннем порядке и вступающие в силу в начале июня, коснутся не только сотрудников посольства и генеральных консульств, но и сотрудников германских культурных организаций", – подчеркнуло диппредставительство.

Ведомство добавило, что такое решение вынудит сократить присутствие ФРГ в РФ по всем направлением. По словам посольства, несколько месяцев назад власти Германии заявили, что определенному числу дипломатов РФ следует покинуть страну.

"Правительство Германии решительно опровергает наличие какой-либо взаимосвязи или взаимозависимости с введенными российской стороной в одностороннем порядке ограничениями", – говорится в сообщении.

22 апреля власти Германии приняли решение о массовой высылке российских дипломатов. В МИД РФ заявили, что тем самым Берлин проводит курс на разрушение всего массива двусторонних отношений.

В свою очередь, Россия приняла решение выслать германских дипломатов, а также существенно ограничить максимальное число сотрудников немецких дипломатических представительств в РФ.