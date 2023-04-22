МИД РФ принял решение о высылке более 20 немецких дипломатов

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МИД России вышлет более 20 немецких дипломатов в ответ на действия ФРГ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Более 20 дипломатов Германии высылают из России", – сказала дипломат в эфире телеканала "Звезда".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД ФРГ, в ведомстве ознакомлены с решением российской стороны.

"Мы приняли к сведению заявление официального представителя МИД России", – сообщил собеседник агентства.

Действия внешнеполитического ведомства РФ стали ответом на высылку российских послов из Германии. По мнению МИД РФ, подобным образом ФРГ проводит курс на разрушение двусторонних отношений между странами.

Ранее уже сообщалось о планах Германии выслать российских послов из страны. Тогда СМИ, ссылаясь на данные органов безопасности ФРГ, уточнили, что причиной подобному стал якобы шпионаж российских сотрудников на территории Германии. Предполагалось, что немецкие власти вышлют более 30 сотрудников из РФ.

Однако позже представитель МИД страны Андреа Зассе заявила, что подобных планов у властей нет. По ее словам, высылать российских дипломатов из страны не собирались.

