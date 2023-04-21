ФРГ инициировала очередное сокращение дипприсутствия России

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Германия снова инициировала сокращение дипломатического присутствия России в стране. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Берлин тем самым сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях", – отметил собеседник агентства, не уточнив, о каких именно действиях ФРГ идет речь.

Он добавил, что Москва не оставит это решение Берлина без ответа.

Ранее Молдавия объявила о высылке одного сотрудника посольства РФ, не объяснив, в чем состоит неподобающее поведение дипломата. Решение последовало за отказом пустить в страну главу Татарстана Рустама Минниханова. В Москве пообещали ответить на действия Кишинева.

