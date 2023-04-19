16:48Политика
Москва ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата дипломата РФ – МИД
Фото: depositphotos/luckyuran
Москва ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата российского дипломата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В министерстве пообещали дать соответствующий ответ. Ранее власти Молдавии заявили, что собираются выслать из страны дипломата РФ.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что молдавское руководство признало его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов.
Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский рассказал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.
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