Москва ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата дипломата РФ – МИД

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Москва ответит на решение Молдавии объявить персоной нон грата российского дипломата, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

В министерстве пообещали дать соответствующий ответ. Ранее власти Молдавии заявили, что собираются выслать из страны дипломата РФ.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что молдавское руководство признало его нежелательным лицом, из-за чего он не сможет принять участие в Конгрессе дружбы народов.

Один из организаторов конгресса, депутат молдавского парламента Александр Суходольский рассказал, что он направил Минниханову официальное приглашение, однако российскому политику даже не дали спуститься с самолета и выдали бумагу об отказе во въезде.