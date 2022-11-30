Посольство ФРГ в Москве отказало в визах сотрудникам Россотрудничества

Фото: Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Германское посольство в Москве отказало выдать визы сотрудникам Россотрудничества, которые должны были отправиться на мероприятие по русской культуре в Германии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Посольство ФРГ в Москве отказало в выдаче въездных виз ряду российских участников, которые представляли, в частности, Россотрудничество, отечественные культурно-образовательные учреждения, в том числе и авторитетным специалистам по творчеству Достоевского и его наследию. Это говорит само за себя", – сказала она.

По словам Захаровой, Москва расценивает этот шаг германских властей как очередное проявление антироссийской политики, направленной на подрыв двусторонних отношений, в том числе и в гуманитарной сфере.

Ранее замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны некоторых западных стран. По его словам, победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает, а в проигравших оказываются простые люди.

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