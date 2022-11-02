РФ считает нерациональным зеркальный ответ Западу на запреты въезда россиянам – МИД

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Москва считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запреты въезда россиянам со стороны ряда стран Запада, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД России Евгений Иванов.

По его словам, победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает.

Как отметил Иванов, проигравшими оказываются обычные люди, которые теряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, принять участие в мероприятиях.

Некоторые страны Европы вовсе перестали принимать документы на оформление туристических виз от граждан России. В их число вошли Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия и другие страны.

Позже стало известно, что Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности, заявила тогда еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.



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