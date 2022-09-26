Еврокомиссии поручено обновить визовые рекомендации для россиян

Фото: depositphotos/Mind-Map

Послы Евросоюза поручили Еврокомиссии оценить ситуацию и при необходимости обновить инструкции по выдаче виз гражданам РФ в связи с последними событиями, среди которых частичная мобилизация. Соответствующее решение было принято по итогам заседания механизма по комплексному реагированию на политические кризисы, заявили в представительстве Чехии, председательствующей в ЕС.

"В свете недавних событий послы призвали Еврокомиссию отслеживать, оценить и при необходимости обновить инструкции по визам, выпущенные 9 сентября, с учетом озабоченностей стран – членов ЕС в области безопасности", – сообщили РИА Новости в представительстве.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хипер заявила, что ЕК ведет обсуждение с государствами Европейского союза выдачи виз россиянам по гуманитарным соображениям после объявления частичной мобилизации в РФ. По ее словам, все запросы на гуманитарные визы должны рассматриваться в индивидуальном порядке.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

