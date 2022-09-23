Страны Шенгена могут отказывать россиянам во въезде на индивидуальной основе – ЕК

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Шенгенский кодекс предусматривает отказ во въезде для граждан третьих стран из соображений внутренней безопасности, однако такие вопросы решаются на индивидуальной основе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейскую комиссию.

При этом представитель ЕК добавил, что доступ в Евросоюз необходимо обеспечить "по гуманитарным соображениям, а также для журналистов и правозащитников".

Ранее главы МИД стран ЕС договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и Россией. Так, с 12 сентября, предусмотрена возможность выдачи виз гражданам РФ только для посещения конкретной страны Евросоюза без доступа в шенгенское пространство.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

