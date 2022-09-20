Финляндия предложила ЕС включить туристические визы в сферу европейских санкций

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Власти Финляндии предложили руководству ЕС включить туристические визы в сферу европейских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Финляндии.

"Финляндия предложила, чтобы для укрепления единства ЕС туристические визы были включены в сферу санкций ЕС. Финляндия считает важным предпринять шаги для достижения единой линии ЕС в отношении визовых ограничений России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что финские власти обратились к Еврокомиссии с просьбой выпустить рекомендацию, согласно которой государства – участники Шенгенского соглашения, препятствуя въезду россиян на границе, либо одновременно признавали выданную визу недействительной, либо аннулировали ее.

В МИД Финляндии пояснили, что в таком случае аннулирование визы или наложение запрета на въезд россиянина будет отображаться в Шенгенской информационной системе (SIS), что может использоваться другими странами Шенгенского соглашения как основание для недопущения этого гражданина РФ на их территорию. Таким образом, россияне будут лишены возможности попасть в Шенгенскую зону через другие сухопутные границы или воздушные маршруты.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Евросоюз хочет ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян, въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

