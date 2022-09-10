Посольство Финляндии в РФ опровергло сообщения о запрете на въезд в ЕС россиян

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Посольство Финляндии в Москве опровергло сообщения СМИ о запрете на въезд в Евросоюз российским гражданам в туристических целях. Об этом сообщает ТАСС.

В посольстве Финляндии уточнили, что речь не идет о полном запрете туризма или отмене въезда в страну. В диппредставительстве добавили, что ЕС заморозил договор об упрощенном визовом режиме.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Евросоюз хочет ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян, въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов. Тогда она также заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей и в пятницу, 9 сентября, Совет ЕС одобрит ее предложение.

