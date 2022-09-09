ЕК рекомендовала странам ЕС увеличить срок выдачи виз гражданам РФ до 45 дней

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Еврокомиссия порекомендовала консульствам стран ЕС увеличить срок выдачи виз гражданам РФ до 45 дней с целью обеспечить тщательность проверок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ЕК.

Отмечается, что ЕК также выступила с рекомендацией о проверке граждан РФ и обладателей "шенгенов" из России на предмет "угрозы безопасности" для ЕС. В случае обнаружения подобной угрозы организация предлагает странам ЕС отказывать россиянам в выдаче виз.

Кроме того, Еврокомиссия не одобрила выдачу туристам из РФ многократных виз с длительным сроком действия, следует из документа. Выдачу туристических "шенгенов" россиянам в ЕК посоветовали сделать странам Евросоюза "последним приоритетом".

В то же время Еврокомиссия рекомендовала странам – членам ЕС упростить выдачу виз представителям гражданского общества и диссидентам из России.

Ранее еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Евросоюз намерен ввести жесткие ограничения на туристические визы для россиян, въезд будет предусмотрен только по семейным обстоятельствам и для журналистов.

Еврокомиссар также заявила, что предложение полностью заморозить туристические визы для россиян принадлежит ей и в пятницу, 9 сентября, Совет ЕС одобрит ее предложение.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва проанализирует конкретные шаги ЕС по инициативе Еврокомиссии о введении ограничений на выдачу туристических виз для граждан России и примет решение о мерах реагирования. По его словам, по данной ситуации будут сделаны "ответные шаги".

