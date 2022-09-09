Россиянам рассказали, кто сможет получить "шенген" в ЕС

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Туристы из РФ, которые ранее посещали те или иные страны ЕС и не были привлечены за нарушение правил, могут стать претендентами на получение шенгенской визы, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Также, по его мнению, у путешественника должна быть высокая заработная плата.

Кроме того, считает Мкртчян, российские туристы облегчат себе процесс оформления, если на их банковском счету будет достаточное количество накоплений. Эксперт напомнил, что упрощенный визовый режим между ЕС и РФ действовал с 2007 года.

"Многие россияне помнят, как было до: шенгенскую визу давали на даты поездки. Забронирован у тебя отель в Германии на четыре дня – и визу дают на четыре дня. Сейчас мы возвращаемся в те времена", – отметил Мкртчян.

Теперь заявления на получение визы будут проверять намного тщательнее, сообщает газета "Известия". Могут набрать номер гостиницы, которую забронировал турист, уточнить, действительно ли путешественник оформил заказ. По словам Мкртчяна, теперь банковский счет должен быть открыт как минимум за несколько месяцев до предполагаемой поездки.

6 сентября страны ЕС пришли к компромиссу о полной заморозке договора об упрощении визового режима с Россией. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, решение поможет уменьшить число выданных виз. Кроме того, в Совет ЕС внесли инициативу о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на освобожденных территориях Украины.

Также сообщалось, что после отмены соглашений об упрощении визового режима максимальный срок изготовления "шенгена" для граждан РФ увеличится с 10 до 45 дней. Стоимость оформления мультивизы вырастет до 80 евро. Кроме того, список нужных документов увеличится, а условия выдачи шенгенских виз будут ужесточены.