Россиянам рассказали, кто сможет получить "шенген" в ЕС

Фото: depositphotos/Mind-Map
Туристы из РФ, которые ранее посещали те или иные страны ЕС и не были привлечены за нарушение правил, могут стать претендентами на получение шенгенской визы, считает вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян. Также, по его мнению, у путешественника должна быть высокая заработная плата.
Кроме того, считает Мкртчян, российские туристы облегчат себе процесс оформления, если на их банковском счету будет достаточное количество накоплений. Эксперт напомнил, что упрощенный визовый режим между ЕС и РФ действовал с 2007 года.
"Многие россияне помнят, как было до: шенгенскую визу давали на даты поездки. Забронирован у тебя отель в Германии на четыре дня – и визу дают на четыре дня. Сейчас мы возвращаемся в те времена", – отметил Мкртчян.
Теперь заявления на получение визы будут проверять намного тщательнее, сообщает газета "Известия". Могут набрать номер гостиницы, которую забронировал турист, уточнить, действительно ли путешественник оформил заказ. По словам Мкртчяна, теперь банковский счет должен быть открыт как минимум за несколько месяцев до предполагаемой поездки.
6 сентября страны ЕС пришли к компромиссу о полной заморозке договора об упрощении визового режима с Россией. По словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, решение поможет уменьшить число выданных виз. Кроме того, в Совет ЕС внесли инициативу о непризнании загранпаспортов РФ, выданных на освобожденных территориях Украины.
Также сообщалось, что после отмены соглашений об упрощении визового режима максимальный срок изготовления "шенгена" для граждан РФ увеличится с 10 до 45 дней. Стоимость оформления мультивизы вырастет до 80 евро. Кроме того, список нужных документов увеличится, а условия выдачи шенгенских виз будут ужесточены.
Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: