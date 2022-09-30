Россияне с "шенгеном" не могут находиться в ЕС более 90 дней – еврокомиссар

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Еврокомиссия приняла решение ограничить пребывание на территории Евросоюза граждан России с шенгенскими визами на 90 дней, заявил еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

"Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности", – цитирует ее ТАСС.

В ЕК также призвали проверять каждого гражданина РФ, который предпринимает попытки въезда на территорию ЕС, не принимать заявки на получение виз от россиян за пределами РФ.

По словам Юханссон, наличие "шенгена" не будет гарантировать россиянам въезд в ЕС.

1 сентября руководители МИД стран ЕС на неформальном мероприятии в Праге договорились о приостановке соглашения об упрощенном визовом режиме между Евросоюзом и РФ. Так, с 12 сентября гражданам РФ могут начать выдавать визы исключительно для посещения конкретной страны ЕС. Таким образом, доступ в шенгенское пространство становится закрыт.

На неформальной встрече также были достигнуты договоренности о том, что граничащие с РФ страны могут ограничивать въезд ее граждан на национальном уровне. После этого Варшава, Рига, Вильнюс и Таллин приняли решение ввести ограничения на поездки россиян с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.



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