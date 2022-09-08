В Совфеде прокомментировали запрет въезда россиян в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал запрет въезда россиян с шенгенскими визами в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу с 19 сентября, сообщает RT.

По его словам, эти страны демонстрируют абсолютное игнорирование прав человека, в частности право человека на свободу передвижения.

"Это огромная победа Эстонии, Латвии, Литвы и Польши над здравым смыслом", – заявил Цеков.

Он добавил, что можно вводить избирательные санкции против отдельных личностей, но недопустимо демонстрировать фактическую ненависть ко всем гражданам России.

"У них короткое историческое прошлое... И если они будут так дальше действовать, то у них и будущее будет короткое. Они такими решениями ставят большой вопрос о своей государственности", – считает сенатор.

Ранее власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими государствами.

По словам главы МИД страны Урмаса Рейнсалу, аналогичное решение примут Латвия, Литва и Польша. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.