Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для россиян с 19 сентября

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Власти Эстонии приняли решение закрыть с 19 сентября въезд на территорию республики для граждан России, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими государствами, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу на пресс-конференции.
"В ночь на 19 сентября или с 00 часов 19 сентября начнет действовать для граждан России запрет на въезд через внешние границы независимо от того, каким государствам выдана шенгенская виза", – приводит "Интерфакс" его слова.
Министр сообщил, что аналогичное решение примут и остальные страны Балтийского региона. При этом Рейнсалу уточнил, что запрет не затронет желающих приехать к родственникам или имеющих гуманитарные причины россиян. Данная мера касается туристов из России с туристическими визами.
По его словам, призыв к гражданам РФ таков: "Не приезжайте в Эстонию с шенгенскими визами, вас здесь не приветствуют!"
Ранее Эстония ограничила въезд в страну и выдачу виз для россиян.
В конце августа страны ЕС достигли договоренности о полной заморозке соглашения об упрощении визового режима с Россией. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель добавил, что министры иностранных дел ЕС поручили ЕК подготовить предложения о действиях с уже выданными гражданам РФ долгосрочными визами.
Позже еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что все находящиеся на руках у российских граждан шенгенские визы могут быть пересмотрены. По ее словам, сейчас есть менее 1 миллиона многоразовых виз для граждан России.
Эстония, Литва и Латвия закроют границы для россиян
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